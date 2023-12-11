رئيس هيئة السكة الحديد عن الانتخابات: المشاركة الإيجابية دليل على وعي الشعب

أدلى المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة الاقتراع بمحطة مصر برمسيس.

وقال المهندس عامر، إن الإقبال الكبير على صناديق الانتخابات في اليوم الأول يدل على وعى الشعب المصري وإدراكه بأهمية الظروف التي تمر بها البلاد، وضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للأعداد الضخمة التي حرصت على الإدلاء بأصواتهم اليوم خير دليل نضج الشعب المصري.

وناشد المهندس محمد عامرجموع العاملين بالهيئة، ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي يمر في ظروف استثنائية.