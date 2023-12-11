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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس هيئة السكة الحديد عن الانتخابات: المشاركة الإيجابية دليل على وعي الشعب

كتب:

كريم روماني
05:29 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحظة مصر

رئيس هيئة السكة الحديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمحظة مصر

أدلى المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل لجنة الاقتراع بمحطة مصر برمسيس.

وقال المهندس عامر، إن الإقبال الكبير على صناديق الانتخابات في اليوم الأول يدل على وعى الشعب المصري وإدراكه بأهمية الظروف التي تمر بها البلاد، وضرورة المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للأعداد الضخمة التي حرصت على الإدلاء بأصواتهم اليوم خير دليل نضج الشعب المصري.

وناشد المهندس محمد عامرجموع العاملين بالهيئة، ضرورة المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي يمر في ظروف استثنائية.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.