رئيس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان: وجود قضاة باللجان الانتخابية يبعث على الثقة

قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه سعد بزملائه أعضاء فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بزيارة المقر الانتخابي في المدرسة البريطانية في الرحاب، وهو أحد الفرق الثلاثة المتابعين في القاهرة حاليًا.

وأضاف أن سير العملية الانتخابية على ما يرام سواء في مواعيد فتح اللجان أو في معدلات التوقيت الخاصة بتصويت كل ناخب، وكانت هناك فرصة جيدة للزملاء للاطمئنان على بعض المجريات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من التفاصيل ذات الطبيعة التقنية.

وتابع: «فكرة وجود قاض مشرف على كل صندوق هي مسألة تبعث على الثقة بشكل كبير، نتمنى التوفيق وأن يكتمل هذا الاستحقاق الانتخابي ويتحول إلى عرس كبير».