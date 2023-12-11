وزير التعليم الأسبق يوجه رسالة للمواطنين: انزل وشارك لاختيار رئيسك

قال الدكتور محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم الأسبق، إن العملية الانتخابية حق وواجب ومسؤولية على كل مواطن مصري له الحق في التصويت.

على كل مواطن المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري

وقال الدكتور محب الرافعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري يكفله الدستور المصري، وواجب على كل مواطن مؤمن ببناء هذا الوطن المشاركة في العملية الانتخابية، لاختيار رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور محب الرافعي عضو مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم الأسبق قائلا: «رسالتي إلى كل مواطن زي ما أنت عايز حقوقك في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات، يتعين عليك المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الوطن وسط التحديات التي يمر بها العالم».

أهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات الرئاسية

وشدد النائب الدكتور محب الرافعي على أهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الهرم السكاني في مصر، يُشير إلى أن البلاد أكثر العناصر منها شابة، وهو أمر مهم ودقيق لاستكمال بناء هذا الوطن.

وطالب «الرافعي»، ضرورة تدريب الشباب والأطفال في المدارس على حق الانتخابات سواء في محاكاة داخل المدارس أو الجامعات، لأن الأمر يزيد من حالة الوعي السياسي منذ الصغر».