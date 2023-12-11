صندوق الاقتراع خارج اللجنة للمرة الثانية.. عفاف تدلي بصوتها على كرسي متحرك

في لفتة تدل على تيسير وتسهيل العملية الانتخابية للناخبين للإدلاء بأصواتهم، أخرج رئيس لجنة رقم 24 بالجامعة العمالية مدينة نصر، صندوق الاقتراع من اللجنة حتى تتمكن السيدة عفاف محمد دسوقي من الإدلاء بصوتها، حيث إنها قعيدة ولم تتمكن من الصعود إلى اللجنة.

تيسير العملية الانتخابية على المواطنين

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اليوم الاثنين، التي يتم إخراج صندوق الاقتراع لسيدة قعيدة للإدلاء بصوتها، الأمر الذي يدل على تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.

وتقول السيدة عفاف دسوقي، «أنا ربنا يعلم بيا أنا مبقدرش أمشي، وجيت النهارده عشان أنتخب وليا الشرف إن أشارك في الانتخابات الرئاسية».

التف الجميع حول السيدة عفاف، معبرين عن سعادتهم بها وحرصها على التواجد والمشاركة في الانتخابات، وبادلتهم بنفس الشعور بالفرحة، موجهة إليهم الشكر على مساعدتها والتواجد بجانبها حتى تدلي بصوتها.