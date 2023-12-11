رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

صندوق الاقتراع خارج اللجنة للمرة الثانية.. عفاف تدلي بصوتها على كرسي متحرك

كتب:

وليد عبدالسلام
07:52 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
سيدة على كرسي متحرك

سيدة على كرسي متحرك

في لفتة تدل على تيسير وتسهيل العملية الانتخابية للناخبين للإدلاء بأصواتهم، أخرج رئيس لجنة رقم 24 بالجامعة العمالية مدينة نصر، صندوق الاقتراع من اللجنة حتى تتمكن السيدة عفاف محمد دسوقي من الإدلاء بصوتها، حيث إنها قعيدة ولم تتمكن من الصعود إلى اللجنة.

تيسير العملية الانتخابية على المواطنين

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال اليوم الاثنين، التي يتم إخراج صندوق الاقتراع لسيدة قعيدة للإدلاء بصوتها، الأمر الذي يدل على تيسير العملية الانتخابية على المواطنين.

وتقول السيدة عفاف دسوقي، «أنا ربنا يعلم بيا أنا مبقدرش أمشي، وجيت النهارده عشان أنتخب وليا الشرف إن أشارك في الانتخابات الرئاسية».

التف الجميع حول السيدة عفاف، معبرين عن سعادتهم بها وحرصها على التواجد والمشاركة في الانتخابات، وبادلتهم بنفس الشعور بالفرحة، موجهة إليهم الشكر على مساعدتها والتواجد بجانبها حتى تدلي بصوتها.

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024: واجب دستوري

احتفالات ومسيرات وزغاريد في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «التنسيقية»: مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 

طلاب جامعة القاهرة ينظمون مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم وليد عبدالسلام