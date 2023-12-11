استراحة مدتها ساعة في لجنة محمد فريد بحي حلوان

بدأت لجنة محمد فريد في حي حلوان بالقاهرة، فترة الاستراحة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تستأنف اللجنة استقبال الناخبين بداية من الرابعة عصرا مساءً.

استراحة لمدة ساعة باللجان الانتخابية

وتستمر فترة الاستراحة لمدة 60 دقيقة يوميا، تبدأ في الثالثة عصرًا وتستمر حتى الساعة الرابعة، على أن يبدأ بعدها الناخبون مواصلة توافدهم على الللجنتين الفرعيتين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتشهد لجنة محمد فريد إقبالًا كثيفا من الناخبين الذين أتوا منذ الساعات الأولى في الصباح، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ التاسعة صباحا، وعلى مدار الساعات الماضية، وتضم اللجنة لجنتين فرعيتين، وتستقبل 6846 ناخبا.