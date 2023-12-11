استمرار التوافد على لجان انتخابات الرئاسة في المحافظات.. واجب وطني (صور)

استمر توافد المواطنين على لجان انتخابات الرئاسة 2024 في مختلف المحافظات، خلال الساعات الماضية، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

إقبال كثيف على لجان قرى البحيرة

وتصدرت قرى محافظة البحيرة المشهد الانتخابي في يومه الثاني، إذ شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في قرى مركز دمنهور إقبالا كبيرا من الأهالي، وسط هتافات تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار محمد أبو عبدالله، أحد أبناء قرية دنشال بمحافظة البحيرة، إلى أن القرية وقرى المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من الناخبين بداية من الساعة 9 صباحا وحتى موعد غلق اللجان الانتخابية مؤكدا على كثافة الحضور على مدار الساعة، وتابع قائلا «المشاركة في الانتخابات واجب وطني».

توافد الشباب والسيدات على لجان الانتخابات بالشرقية

وفي الشرقية، توافد عدد كبير من الشباب والعاملين بمديريات الشباب والرياضة والزراعة والأوقاف والكنيسة وقطاعات كهرباء الشرقية على اللجان الانتخابية، للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم.

وقام شباب البرلمان والطلائع التابعين لمديرية الشباب والرياضة بتنظيم مسيرات تجوب الشوارع والميادين، حاملين أعلام الجمهورية والمحافظة، لتشجيع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم.

أعضاء مراكز الشباب بالإسكندرية يشاركون في الانتخابات

وفي الإسكندرية، أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، أن حالة من الوعي السياسي يعيشها أعضاء مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى توافد أعداد كبيرة من أعضاء مراكز الشباب إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.