رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

تدريب سيدات قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالمنيا على ريادة الأعمال

كتب:

اسلام فهمي
02:25 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
تدريب السيدات في المنيا

تدريب السيدات في المنيا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على ريادة الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الاقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.

الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة داخل محافظة المنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي (بنى مزارـ سمالوط).

مشاركة الرائدات والشباب المتطوع

وشملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى «منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بنى صامت ـ إطسا البلد»، وذلك بمشاركة رائدات المجلس القومي للمرأة ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

مطران إيبارشية المنيا للكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا

محافظ المنيا: تجهيز 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب
بقلم اسلام فهمي