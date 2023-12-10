تدريب سيدات قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالمنيا على ريادة الأعمال

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على ريادة الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الاقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.

الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة داخل محافظة المنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي (بنى مزارـ سمالوط).

مشاركة الرائدات والشباب المتطوع

وشملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى «منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بنى صامت ـ إطسا البلد»، وذلك بمشاركة رائدات المجلس القومي للمرأة ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.