طبيب يكشف مفاجأة بشأن الفيروس المتفشي في بريطانيا.. أعراضه شائعة

حالة من الخوف والقلق انتابت الناس بعد الإبلاغ عن ارتفاع حاد في عدد أسرَّة المستشفيات المشغولة، بسبب المرضى الذين يعانون من فيروس النوروفيروس هذا العام في بريطانيا، وفقًا لأحدث تقرير أسبوعي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية حول إشغال أسرَّة المستشفى، إذ تم إدخال حوالي 351 شخصًا ​​إلى المستشفى يوميًا في الأسبوع الماضي بسبب أعراض الإسهال والقيء، وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تم إدخال 126 شخصًا فقط يعانون من هذه الأعراض، لذلك ظن الناس أن هذا الفيروس هو متحور جديد لكورونا، لكن الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس هيئة المصل واللقاح سابقًا، كشف مفاجأة بشأن المرض، في تصريحات لـ«الوطن».

فيروس يثير الذعر في بريطانيا

بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، تشهد المستشفيات البريطانية إقبالا كبيرا لمرضى يعانون من أعراض الإسهال والقيء، وهذا ما سبَّب انتشار الخوف وربط الأعراض بفيروس كورونا، بسبب انتشار مثل هذه الأعراض من قبل لكنها بشكل أعلى من السابق، لهذا السبب أعلنت بعض المستشفيات أنها لن تستقبل المرضى بالنيروفيروس مع نشر طرق العلاج والوقاية منه في المنزل حتى لا يزداد تفشي الفيروس بين الأطقم الطبية.

وخلال تصريحات لـ«الوطن» قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن الفيروس المنتشر في بريطانيا لا علاقة له بكورونا، هو عبارة عن مرض النيروفيروس: «هو فيروس موجود من زمان ومن أعراضه الإسهال، وترجيع وقيء زي النزلة المعوية، لكن هو ملوش علاقة بكورونا ومبيشكلش خطورة ممكن المريض يتعافى منه».

أعراض النيروفيرس

أما بالنسبة لأعراض الفيروس المنتشر في بريطانيا فهو عبارة عن التالي:

-القيء.

- الإسهال.

-الغثيان المستمر.

- يمكن أن تكون هذه الأعراض مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة.

- آلام في العظم والعضلات.