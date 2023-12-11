المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد سير اللجان الانتخابية في بني سويف

تفقد المرشح الرئاسي، رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، مقر اللجنة الانتخابية في مدرسة صلاح سالم المشتركة بمدينة ناصر في محافظة بنى سويف، خلال اليوم الثاني، لمتابعة سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

ورافق المرشح حازم عمر، أثناء تفقده مقر اللجنة، النائب محمد سيد جنيدي أمين، حزب الشعب الجمهوري في محافظة بني سويف، وبعض نواب وقيادات الحزب، فضلًا عن العديد من المؤيدين.

حازم عمر: الهيئة الوطنية التي تحدد نسبة الإقبال

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي التي تحدد الإقبال من عدمه داخل اللجان، متابعا: «نتمنى زيادة المشاركة والإقبال من المواطنين».

وتعقيبا على القضية الفلسطينية، شدد «عمر» على أن هناك ثوابث واضحة ومطالب، منها وقف هذه الحرب، لأن هناك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.