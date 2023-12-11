بالبالطو الأبيض.. مسيرة طبية بقنا لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظمت الفرق الطبية المختلفة التابعة لمديرية الصحة بقنا، مسيرة دعم وتأييد للانتخابات الرئاسية المستمرة حتى غدا الثلاثاء، وترأس الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وقيادات المديرية ومديري مستشفيات قنا العام، الحميات، الصدر وإدارة قنا الصحية المسيرة لحث الجميع على النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتوجه الفريق إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، معبرين عن سعادتهم بالاستحقاق الدستوري لدعم استقرار الدولة وتثبيت أركان مؤسساتها المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد بدران عن سعادته بتوافد الفرق الطبية على مراكز الاقتراع المختلفة بمراكز المحافظة المختلفة تلبية لنداء الوطن لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، والاهتمام بالحفاظ على مقدرات الدولة وترسيخ أسس الاستقرار والأمان لها.

خطة شاملة لتقديم أوجه الرعاية الطبية المختلفة

وأوضح «بدران»، أن مديرية الصحة وضعت خطة شاملة لتقديم أوجه الرعاية الطبية المختلفة بشتى منافذ الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن الفرق الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية على أهُبة الاستعداد لتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمترددين على تلك المنافذ، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات المختلفة على مدار أيام الانتخابات والتطهير والتعقيم لتواجد المواطنين بالمقرات الانتخابية.

ودعا وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، المواطنين من أبناء المحافظة والفريق الطبي بالنزول والإدلاء بأصواتهم حفظاً على استقرار وأمن وأمان الدولة.