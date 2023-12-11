محمود مسلم: الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا كثيفا ومشاركة فئات جديدة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت مجهودًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأضاف مسلم في حواره مع الإعلامية إيمان عزالدين، عبر قناة «cbc»، أنّ «المؤشرات والبوادر طيبة والصورة أبلغ دليل، هناك إقبال كبير وفئات جديدة تشارك في الانتخابات، ففي الماضي كانت القرى هي المتحكمة، ولكن في هذه الانتخابات هناك مشاركة قوية للمحافظات الساحلية والقاهرة الكبرى والدلتا، ونسبة التصويت عالية وهو ما سينعكس في الأرقام التي ستعلنها الهيئة الوطنية».

مجهود جبار للقضاء على الإرهاب

إلى ذلك، أكّد رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» أنَّ الدولة المصرية بذلت مجهودًا جبارًا طيلة السنوات الماضية في الحرب على الإرهاب وتسليح القوات المسلحة الباسلة، مشددًا على أن القوي يمكنه فرض إرادته أما غير القوي لا يمكنه فعل ذلك.

القوة تصنع السلام

وذكر أنَّ القوي تخشاه الناس لأن القوة تحمي السلام وليس أي شيء آخر، مشيرًا إلى أنَّ الناس يثقون في الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشعرون بالأمان في عهده، موضحًا أنّه كان من الممكن أن يرتكن لقضية الإرهاب لكن التنمية طالت كل المجالات في عهده بمختلف المحافظات، وهناك طموحات أخرى يتمّ العمل على تحقيقها حاليًا.