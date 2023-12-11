عالم بـ«الأوقاف» عن الإقبال الكبير للناخبين: مصر كسرت أهداف الأعداء

قال الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، عن الإقبال الكبير والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، إن مصر وطن بُني على حضارة وتاريخ عميق وعريق، ومر بها الأنبياء وحفظها الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الله يحفظ مصر، وكسرت على أبوابها أهداف كل الغاصبين وأعدائها على مر التاريخ.

نعمر الدنيا بالدين

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال استضافته على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «دور المصريين فى هذه المرحلة أن نعمر الدنيا بالدين، بعدما خربها بعض الجماعات وخربوا الدنيا بالدين، هذا ما يجب أن نعلمه أن الدين يعمر ويبنى ولكن البعض اتخذه للهدم».

وأضاف: «شوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه عن حِلْف الفضول وما يتضمنه من مكارم الشيم وعظيم الأخلاق من هذه الذكريات التي ملكت عليه قلبه، حتى أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة: ( لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحبّ أن لي به حمر النعم )».