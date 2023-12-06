وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة «أفضل قارئ لسلسلة رؤية»

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إطلاق مسابقة القراءة الواعية ، تحت عنوان «أفضل قارئ لسلسلة رؤية»، وذلك في إطار التشجيع على الثقافة والقراءة الواعية.

وحول تفاصيل المسابقة، قالت وزارة الأوقاف إنها عبارة عن 3 فروع، كالتالي:

- الفرع الأول

إصدارات سلسلة «رؤية» باللغة العربية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم.

- الفرع الثاني

إصدارات سلسلة «رؤية» باللغة الأجنبية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم.

- الفرع الثالث

إصدارات سلسلة «رؤية» للنشء، وهذا الفرع خاص بالناشئة للمرحلة الابتدائية والإعدادية العامة والأزهرية.

ولفتت الوزارة إلى أنّه سوف يجري عقد الاختبارات الأولية بالمديريات يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، بالنسبة للفرع الأول، وفي اليوم التالي الفرع الثاني، ويوم الثلاثاء 19 ديسمبر، الفرع الثالث.

على أن توافى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالنتيجة في موعد أقصاه الخميس 21/12/2023، وأسماؤهم كالتالي :