رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة «أفضل قارئ لسلسلة رؤية»

كتب:

رؤى ممدوح
05:51 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إطلاق مسابقة القراءة الواعية ، تحت عنوان «أفضل قارئ لسلسلة رؤية»، وذلك في إطار التشجيع على الثقافة والقراءة الواعية.

وحول تفاصيل المسابقة، قالت وزارة الأوقاف إنها عبارة عن 3 فروع، كالتالي:

- الفرع الأول

إصدارات سلسلة «رؤية» باللغة العربية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم.

- الفرع الثاني

إصدارات سلسلة «رؤية» باللغة الأجنبية، وهذا الفرع مفتوح لأساتذة الجامعة والأئمة والواعظات وطلاب الجامعات وغيرهم.

- الفرع الثالث

إصدارات سلسلة «رؤية» للنشء، وهذا الفرع خاص بالناشئة للمرحلة الابتدائية والإعدادية العامة والأزهرية.

ولفتت الوزارة إلى أنّه سوف يجري عقد الاختبارات الأولية بالمديريات يوم الأحد 17 ديسمبر الجاري، بالنسبة للفرع الأول، وفي اليوم التالي الفرع الثاني، ويوم الثلاثاء 19 ديسمبر، الفرع الثالث.

على أن توافى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بالنتيجة في موعد أقصاه الخميس 21/12/2023، وأسماؤهم كالتالي :

اقرأ المزيد:

بالأسماء.. 5 فائزين في مسابقة الذكر الحكيم لوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية ترسم صورة إيجابية

«الأوقاف»: أمين عام الشؤون الإسلامية على رأس قافلة دعوية للرحاب

«الأوقاف»: انعقاد مجلس الحديث الـ31 غدا في «الحسين» لاستكمال شرح «الموطأ»

واعظة بـ«الأوقاف»: تربية الأبناء على العمل التطوعي تجارة مع الله

«الأوقاف» تدشن برامج غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات

وزير الأوقاف يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

وزير الأوقاف يعلن استرداد صفحته الرسمية على «فيسبوك» بعد اختراقها

وزير الأوقاف يعلن اختراق صفحته على الفيس بوك: ما ينشر لا يمثلنا

«الأوقاف»: 465 إصدارًا في الفكر الوسطي وقضايا التجديد في 10 سنوات
بقلم رؤى ممدوح