رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

عضو «البحوث الإسلامية»: وزارة الأوقاف كفلت تخريج داعية متكامل علميا وسلوكيا

كتب:

رؤى ممدوح
02:41 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الدكتور عبد الله النجار

الدكتور عبد الله النجار

 أشاد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، بدور الدكتور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الداعية المجدد، وبجهود الوزارة الدعوية والعلمية والوطنية على المستويات كافة التي تكفل تخريج داعية متكامل علميًّا وسلوكيًّا على نحو صحيح وسليم، جاء ذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارجها

وأكد «النجار» أن اسم الأوقاف المصرية، يتردد عاليًّا خارج جمهورية مصر العربية، بالإعزاز والتقدير لجهوده الدعوية التي أحدثها في مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارج مصر.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية، على جهود وزير الأوقاف الذي رفع مكانة الدعوة الإسلامية في مصر، إلى أن أصبحت الدولة الآن قدوة في مجال الدعوة الإسلامية، وفي تقديم الإسلام في صورته الوسطية المعتدلة التي تشرف من ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، وتصحح المفاهيم الخاطئة التي رانت على قلوب الكثيرين من جراء الالتواء في الفهم والتفكير، والتعامل مع الدعوة الإسلامية.

اقرأ المزيد:

«الإفتاء السويدي»: مؤتمر «الشؤون الإسلامية» إضافة لوسائل الدعوة إلى خدمة دين الله

توقعات تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

«الأعلى للشئون الإسلامية» يوضح مشروعية الدعوة إلى الصلاة على النبي.. غدا

عضو «الدعوة الإسلامية» بالأزهر يناقش وسطية الخطاب الديني بملتقى «إعداد القادة»

عميد الدعوة الإسلامية بالقاهرة: مصر تبذل جهودًا عظيمة لتحقيق السلام العالمي

تنسيق كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. 315 للأدبي

دعاء ثالث أيام عيد الاضحى .. عميد كلية الدعوة الإسلامية يوضح

عميد «الدعوة الإسلامية» بالقاهرة: المتطرفون ضللوا أجيالا بالتفسير المغلوط
بقلم رؤى ممدوح