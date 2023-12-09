عضو «البحوث الإسلامية»: وزارة الأوقاف كفلت تخريج داعية متكامل علميا وسلوكيا

أشاد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الداعية المجدد، وبجهود الوزارة الدعوية والعلمية والوطنية على المستويات كافة التي تكفل تخريج داعية متكامل علميًّا وسلوكيًّا على نحو صحيح وسليم، جاء ذلك خلال كلمته على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارجها

وأكد «النجار» أن اسم الأوقاف المصرية، يتردد عاليًّا خارج جمهورية مصر العربية، بالإعزاز والتقدير لجهوده الدعوية التي أحدثها في مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارج مصر.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية، على جهود وزير الأوقاف الذي رفع مكانة الدعوة الإسلامية في مصر، إلى أن أصبحت الدولة الآن قدوة في مجال الدعوة الإسلامية، وفي تقديم الإسلام في صورته الوسطية المعتدلة التي تشرف من ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، وتصحح المفاهيم الخاطئة التي رانت على قلوب الكثيرين من جراء الالتواء في الفهم والتفكير، والتعامل مع الدعوة الإسلامية.