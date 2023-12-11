حملة حازم عمر: لم نرصد مخالفات باليوم الثاني للانتخابات حتى الآن

انطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

وشهدت اللجان الانتخابية خلال الساعات الماضية، زحاما من قبل المواطنين الحريصين على المشاركة بالماراثون الرئاسي 2024.

إقبال كبير من المواطنين

ومن جانبه، قال زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن اليوم الثاني للعملية الانتخابية شهد إقبالا جيدا من قبل المواطنين الذين لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح الشقنقيري، خلال تصريحاته لـ«الوطن»: حملتنا الانتخابية تتابع مجريات العملية الانتخابية التي تجرى بمختلف المحافظات من خلال أعضاء حملاتنا بمختلف المحافظات، ولم نرصد أو نتلقَ أي شكاوى أو ملاحظات خلال الساعات الماضية.

انتهاء العملية الانتخابية غدا

ومن المفترض أن تستمر العملية الانتخابية حتى مساء غد الثلاثاء وفقا للجدول الزمني الذي أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.