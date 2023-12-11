حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تتفقد لجان التصويت في القليوبية

تفقد أعضاء حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بالقليوبية، يتقدمهم النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، منسق حملة المرشح بالقليوبية، والإعلامي محمد ناجي زاهي، المنسق الإعلامي للحملة، وعدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، سير العملية الانتخابية بلجان المحافظة.

مصر تشهد حدثا عظيما

وأكد النائب أبو سريع إمام، أن مصر تشهد حدثا عظيما، ولحظة فارقة في تاريخها المعاصر وتاريخ المصريين، بعد سنوات من رفع الوعي والبناء الفكري والسياسي.

وشدد «إمام» على أن مصر اليوم في عرس ديمقراطى جميل، يشهد تنوعا واضحا في الاختبارات وترابطا للشعب المصري، لاختيار رئيس لمصر بشكل حضاري.

وقال المنسق الإعلامي للحملة، إن نزول المصريين بهذا الشكل العظيم، رسالة للعالم أجمع بأن مصر عظيمة، وأم الأمم ومهد الحضارات.

وناشدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، الشعب المصري بأن يخرج بقوة للانتخابات؛ لأن خروجه يمثل ردا واضحا على أعداء الوطن والمتربصين لمصر، ويؤكد أن المصريين لديهم من الثقافة والوعي والحب لوطنهم، يفوق ما يحاك بهم وبوطنهم.