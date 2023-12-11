«سمر» من ذوي الهمم وتشارك بالانتخابات: لو بموت لازم أنتخب ردا للجميل

لم يمنعها أنها وضعت طفلها قبل أقل من 3 شهور أو ظروفها الصحية الحالية من القدوم للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، إنها سمر محمد، من ذوي الإعاقة الخاصة، والتي أكدت عقب إدلائها بصوتها بمدرسة خالد بن الوليد بالمرج، «لو كنت بموت لازم أجي وأدلي بصوتي في تلك الانتخابات ردا لجميل البلد الذي طوق به رقاب ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة وآلاف الأقزام بصفة خاصة»، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري على الإطلاق يولي اهتماما كبير بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ناخبة من ذوي الهمم تشارك في الانتخابات الرئاسية

وأضافت سمر التي تعمل بنظام التعاقد بإدارة مصر الجديدة التعليمية في حديثها لـ«الوطن»: «وضعت مولودي خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي ورغم تحذير البعض لي من خطورة خروجي نظرا للزحام الشديد على اللجان في الانتخابات الرئاسية، إلا أنني أصريت على المشاركة في تلك الانتخابات، ردا لجميل البلد التي اعتبرت الأقزام من ذوي الإعاقة وتم تعيينهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن نسبة الـ5%، وهو ما أنقذ آلاف الأسر التي يعاني أبناؤها من ظاهرة التقزم وفتح لهم باب رزق وجعلهم متساوين في الحقوق مع نظرائهم من المعافين».

وأشارت إلى أنها وكل الأقزام بمصر حريصون على الإدلاء بأصواتهم لنرد ولو جزء بسيط من الجميل الذي طوقتنا به الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ويبلغ عدد الناخبين في المرج نحو 500 ألف ناخب تم توزيعهم على 48 لجنة فرعية بـ19 مقرا انتخابيا.