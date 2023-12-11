طلاب «هندسة الملك سلمان» يشاركون في الانتخابات: نصنع مستقبلنا

واصلت جامعة الملك سلمان الدولية، فرع شرم الشيخ، إيفاد الطلاب إلى المقار الانتخابية بلجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، ووجهت إدارة الجامعة كل طالب إلى لجنته سواء من أبناء المحافظة أو المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «شارك.. صوتك هيوصل».

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تقوم بتوفير الانتقالات للطلاب على مدار أيام الانتخابات لضرورة المشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة، مضيفا «قمنا اليوم بتنظيم الزيارة للجنة جيل أكتوبر الإعدادية لطلاب كليتي الهندسة عمارة وكلية الفنون والتصميم بمشاركة عدد كبير من الطلاب».

مشاركة طلاب الجامعة في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن جميع فروع الجامعة بمحافظة جنوب سيناء، سواء بطور سيناء أو شرم الشيخ أو رأس سدر تقوم تباعا بإرسال طلابها للجان الانتخابات، كلٌ حسب قرب اللجان له، من أجل مشهد ديمقراطي يليق بمصر ويصنع مستقبلها ويؤكد ريادتها والقيام بالواجب الوطني الأصيل، وحث أبنائنا الطلاب على المشاركة، مؤكدا استمرار مشاركة طلاب الجامعة ومنتسبيها على مدار أيام الانتخابات الرئاسية، حتى انتهائها».

وقالت جنى خالد عبد الكريم، طالبة بكلية الهندسة عمارة، «جئت اليوم مع جامعتي حتى أدلى بصوتي في الانتخابات الرئاسية، فأنا لي دور في تحقيق نجاح بلدي واستقرارها ولا ينحصر دورنا على الدراسة فقط، ولكننا يجب علينا أن ننظر لمستقبل أفضل لنا ولأولادنا في المستقبل».

ريم: مشاركتي في الانتخابات تصنع مستقبلي

وقالت ريم أشرف، طالبة بكلية الهندسة عمارة، «تحمست كثيرا لإدلائي بصوتي، وأنا واعية واستطيع أن أحسم مستقبلي بيدي، ويجب عليّ المشاركة حتى أسهم في صناعة الأمن والأمان ببلدي، ولمزيد من الإنجازات وحتى تصبح مصر من أعظم الدول».