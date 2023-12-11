رضا عبدالعال لـ«الوطن»: الشعب المصري أعطى للعالم دروسا في حب الوطن

أدلى الكابتن رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، بصوته الإنتخابي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة هدى شعراوي بالتجمع الأول، وسط حشود غفيرة من الناخبين، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال «عبدالعال» في تصريحات لـ«الوطن»، إن نزول المصريين لصناديق الاقتراع خلال الساعات الماضية، كان مشرفا للغاية، وكشف عن الانتماء الحقيقي للمصريين لبلدهم، مشيرا إلى أنه مشهد يعطي دروسا لشعوب العالم في الانتماء الوطني.

وتابع: «أدعو جموع الناخبين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع خلال الفترة المتبقية، والمشاركة في بناء الوطني فصوتكم أمانة»

واختتم: أتوجه بالكل الشكر والتقدير لجميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.