استمرار توافد الناخبين على لجنة محمد فريد في حلوان (صور)

توافد كثيف من الناخبين تشهده لجنة محمد فريد بحلوان، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تضم لجنة محمد فريد بحلوان لجنتين فرعيتين، وتستقبل 8646 ناخبًا.

استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم

فمنذ بدء عملية التصويت في التاسعة صباحا، وعلى مدار الساعات الماضية، يتوافد الناخبون على مقر لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، مدفوعين بدورهم الوطني وإحساسهم الكبير بالمسئولية تجاه بلادهم.