مُسن يتحدى ظروفه الصحية ويُصر على التصويت في الانتخابات: مصر خيرها علينا

أصر أحمد سيد، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنته الانتخابية في مدرسة قصر الدوبارة للغات إدارة غرب القاهرة التعليمية، على الرغم من تقدمه في السن.

تحدى ظروفه الصحية

وقال «سيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الانتخابات نزيهة وننتظر مزيدا من التنمية من رئيس مصر القادم، وأشكر كل المسؤولين في السنوات الماضية على الاستقرار والتطوير، الذي شهده البلاد، ورغم ظروفي الصحية حرصت على التواجد لدعم مصر صاحبة الخير علينا كلنا.

وتشهد مدرسة قصر الدوبارة للغات إدارة غرب القاهرة التعليمية، إقبالا كبيرًا من الناخبين بمختلف الأعمار، بعد عودة فتح التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، عقب إيقافها لمدة ساعة من الثلاثة إلى الرابعة عصرًا؛ لاستراحة القضاة.

وتعالت الهتافات باسم مصر، من الناخبين المصطفين في طوابير في انتظار الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.