«رضا» من ذوي الهمم يشارك في الانتخابات بالمنصورة: لازم أنزل لاستقرار مصر

«رضا خضر» شاب من ذوي الهمم بمحافظة الدقهلية، حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكرسيه المتحرك، في لجنة الملك الكامل بمدينة المنصورة، ليثبت أن الإعاقة ليست في الجسم، إنما في الإرادة والعزيمة.

رضا شاب من ذوي الهمم يدلي بصوته بالدقهلية

وقدم «رضا» التحية لكل الناخبين، ورافقه نجله البالغ من العمر 12 عاما الذي يحرص على التواجد معه في أي مكان لمساعدته، بحسب ما قاله لـ«الوطن»، «ابني هو سندي وظهري في هذه الحياة، لم يتركني للحظة واحدة بسبب ظروفي بالرغم أنني أستطيع تولي أموري بنفسي، ولكنه يخرج معي في أي مكان أريد الذهاب إليه دون أن أطلب منه ذلك، ورافقني في الانتخابات الرئاسية لأدلي بصوتي وأدخلني حتى اللجنة، هو عكازي الذي أتكئ عليه في هذه الحياة، وصممت على النزول والمشاركة من أجل مصر واستقرارها».

وقال محمد نجل رضا لـ«الوطن»، «أحرص على أن أكون متواجدا برفقة والدي عندما يقول إنه سيخرج، أذهب معه دون أن يطلب مني، ولكن الخوف يتملكني عندما يخرج وحيدا دائما يتبادر في ذهني قد يحتاج مساعدة عند صعوده الدرج أو وجود مطبات في الشوارع قد تعيق حركته، كل هذه الأفكار تجعلني أتمسك أن أكون برفقته وآخرها ساعدته على الدخول إلى اللجان الانتخابية ليدلي بصوته بالرغم من وجود رجال الشرطة الذين قاموا بمساعدتنا وتأمين دخولنا وخروجنا».