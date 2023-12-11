«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز تصويت الناخب في لجان الوافدين حال وجوده بمحافظته

طرح رئيس اللجنة العامة لسوهاج، مشكلة واجهته تمثلت في عدم قدرة الناخبين المقيمين في سوهاج على الذهاب إلى مقارهم الانتخابية في المراكز التابعين، مشيرا إلى رغبتهم في الإدلاء بأصواتهم بلجان المغتربين.

ورد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات المنعقد الآن؛ لمتابعة مستجدات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، بعدم إمكانية إدلاء الناخب في لجنة المغتربين طالما موجود في محافظته.