رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الهيئة الوطنية» توجه رؤساء اللجان بالسماح لحاملي التصاريح بمتابعة الانتخابات

كتب:

هاجر عمر
11:21 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

وجه المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء اللجان العامة بالتنبيه على كل الأعضاء، بالتعامل مع التصاريح المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والسماح لكل من له تصريح صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمباشرة المتابعة أو التغطية الإعلامية.

وتابع في «فيديو كونفرانس» مع أعضاء اللجان، خلال مؤتمر صحفي: «يجب التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية، كل التصاريح الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية، يسمح لمن يحملها بالدخول ومتابعة العملية عن كثب».

اقرأ المزيد:

نائب يتقدم مسيرة من أهالي قريته بالدقهلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وزير السياحة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أسقف مغاغة يتقدم مسيرة وطنية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول الانتخابات الرئاسية 2024 في المنيا

وزير التعليم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل أول «النواب» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
بقلم هاجر عمر