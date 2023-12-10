«الهيئة الوطنية» توجه رؤساء اللجان بالسماح لحاملي التصاريح بمتابعة الانتخابات

وجه المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء اللجان العامة بالتنبيه على كل الأعضاء، بالتعامل مع التصاريح المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والسماح لكل من له تصريح صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بمباشرة المتابعة أو التغطية الإعلامية.

وتابع في «فيديو كونفرانس» مع أعضاء اللجان، خلال مؤتمر صحفي: «يجب التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية، كل التصاريح الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية، يسمح لمن يحملها بالدخول ومتابعة العملية عن كثب».