عضو بـ«الشيوخ»: مشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة تصنع مستقبل الوطن

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية، والتوافد على اللجان الانتخابية لاختيار رئيس مصرالقادم، منذ اليوم الأول لانتخابات الرئاسة، أصدق رسالة للعالم بأن هذا الشعب مصطف وملتحم أمام جميع التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والإقليمية.

إقبال كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

وقالت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية بشكل مكثف يساهم في استكمال بناء الدولة المصرية، مبينة أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا لليوم الثاني من أيام الانتخابات، كما شهد اليوم الأول من الانتخابات إقبالا واضحا في جميع المحافظات، وهو ما يعكس أن عملية البناء في الجمهورية الجديدة مستمرة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة جزءا هاما من العملية الانتخابية، موضحة أن مشاركة المصريين في الداخل والخارج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أبرز دليل لدعوات المشككين في الانتخابات.

ريهام عفيفي: التحية للمرأة المصرية لحرصها على المشاركة بالانتخابات

ووجهت النائبة ريهام عفيفي التحية للمرأة المصرية والشباب لحرصهم في دعم الانتخابات الرئاسية، والمشاركة منذ اليوم الأول في عملية الاقتراع باللجان لاختيار رئيسهم القادم.