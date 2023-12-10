رؤساء اللجان عامة: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منتظمة دون مشكلات

أكد المستشار أشرف الهواري رئيس اللجنة العامة بقسم الأهرام، انتظام عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحا دون مشكلات وسط إقبال كثيف من الناخبين، حيث طلبت اللجان عددا أكبر من الموظفين، وبعد ساعة الراحة تم استكمال التصويت على ما يرام، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة التي يترأسها تشرف على 63 لجنة فرعية، وذلك في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء.

إلى ذلك، قال المستشار سامح عرابي رئيس اللجنة العامة بقسم مرسى علم: «تم فتح اللجان في الساعة الرابعة عصرا بعد الراحة، وكان هناك ضغط في فترة الصباح، ثم بدأ الضغط يقل، وسيزداد في الساعات المقبلة، وأشرف على 29 لجنة فرعية».

وأوضح سامح عرابي رئيس اللجنة العامة في مرسى علم: «يتبع اللجنة 7 لجان فرعية فتحت في موعدها بالتاسعة صباحا، ثم فتحت في الساعة الرابعة بعد فترة الراحة والأمور تسير بانتظام، وكان هناك تزاحم عند لجنة الوافدين لكن تم التعامل مع الوضع».