أطفال يتطوعون لاستقبال الناخبين: «عاوزين نتعلم يعني إيه تصويت» 

جمعتهم الجيرة والصداقة والدراسة وحب البلد، علمهم أهاليهم الانتماء والوطنية مبكرا، فقرروا المشاركة للمرة الأولى في الانتخابات الرئاسية 2024، كمتطوعين لتنظيم صفوف الناخبين، هم «محمد»، «محمود»، «إياد»، «إبراهيم»، «هيثم»، و«علي»، الذين لم تتخطَ أعمارهم الـ11 عاما، إذ ارتدوا وشاحا بعلم مصر ووقفوا أمام لجنة 62 الجدية الابتدائية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الناخبين.

أطفال يستقبلون الناخبين

«إحنا قررنا ننزل نشارك، لما المدرسة طلبت مننا مجموعة من الأطفال علشان ينزلوا، فقلنا لازم ننزل ونشارك إحنا مش أقل مسؤولية من أهالينا، ولقيناها فرصة كويسة إننا نتعلم يعني إيه انتخابات»، وفق حديث الطفل محمود عبدالرازق، لـ«الوطن»، مؤكدا على سعادته بمشاركته لأول مرة في الانتخابات: «هننزل طول ما إحنا عايشين».

بملابس المدرسة وبعلم مصر، صمم الطفل «إياد بكر» على المشاركة مع أصدقائه وزملائه بالمدرسة: «أنا نزلت بملابس المدرسة وارتديت وشاح علم مصر علشان أقول لكل الأطفال إن التعليم بس مش مدرسة، التعليم إنك تتعلم إزاي تكون مسؤول في كل حاجة، تتعلم يعني إيه الانتماء، مبسوط بمشاركتي في استقبال الناخبين، وهكرر التجربة في كل انتخابات، وهنتظر اللحظة اللي هطلع فيها بطاقة ويكون ليا حق التصويت».

شارك كثيرا مع والديه أثناء الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات السابقة، فتعلم حب البلد والانتماء والوطنية، وقرر المشاركة في استقبال الناخبين أمام إحدى اللجان الانتخابية، هو الطفل هيثم أحمد: «أنا كنت بشارك وأنا صغير وكنت بحط إيدي في الحبر لكن أول مرة أشارك في إني أكون مسؤول عن استقبال كبار السن، ودي حاجة كويسة وهتفرق معايا في حياتي إدتني ثقة في نفسي».

انتخابات الرئاسة 2024

«هيثم»، و«محمد»، و«علي» البدراوي، 3 أبناء عمومة تربوا في منزل واحد وعلى عادات واحدة، تحملوا وتعلموا المسؤولية سويا، وشاركوا في انتخابات 2024 معا، وفق حديثهم لـ«الوطن»: «بنستقبل الناخبين قدام بوابة اللجنة ونصطحبهم لحد اللجنة، حاسين إننا بنعمل حاجة حلوة، إحساس كويس إنك تاخد دور وتشارك في رسم مستقبلك وخاصة في اختيار رئيس الجمهورية، فخورين بأنفسنا وبدورنا ونزلنا علشان خاطر بنحب بلدنا وبنساعد أهالينا، وعلشان نكون قدوة لكل الأطفال».

الأطفال الـ6 وجهوا رسالة للمواطنين: «انزل.. شارك.. ارسم مستقبل بلدك، اختار رئيسك علشان اختيارك هو مسؤوليتك على مدار 6 سنوات، إحنا أطفال ونازلين وملناش صوت لكن مبسوطين، علشان كدة لازم تنزلوا وتشاركوا، علشانا وعلشانكم».