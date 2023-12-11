رئيس لجنة يخرج لناخبين من ذوي الهمم لمساعدتهما في التصويت بقنا

في مشهد إنساني رائع، خرج رئيس لجنة الشهيد خالد عبدالعاطي بقرية الخطارة في نقادة جنوب محافظة قنا، إلى شخصين من ذوي الهمم لمساعدتهما على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية.

القاضي يساعد المواطنين للإدلاء بأصواتهما

وقال أحمد فايز، أحد متابعي اللجنة، عندما أخبرنا القاضي بوجود شخصين من ذوي الهمم أحدهما على دراجة بـ3 عجلات والآخر على كرسي متحرك، ولا يمكنهما دخول اللجنة، استجاب مباشرة وخرج ومعه أحد الموظفين والكشوف الخاصة بالناخبين، وأدليا بأصواتهما.

مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات

وأضاف أن تلك المشاهد تجسد الإنسانية في أبهى صورها بالانتخابات الرئاسية، من خلال مساعدة القضاة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن محافظة قنا يبلغ عدد الناخبين فيها يبلغ 2 مليون و146 ألف ناخب وناخبة موزعين على 311 لجنة، كما يوجد 6 لجان للوافدين.