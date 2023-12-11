القبض على المتهم بالنصب على المواطنين بحجة بيع سيارات كهربائية

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات بالجيزة، لقيامه بالنصب على المواطنين، وانتحال صفة شركة سيارات، والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مقابل سداد مبلغ مالي، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تلقي عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق «واتس آب» من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات، والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مقابل سداد مبلغ مالي، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وبالفحص، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه المدعو "م. م."، مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، حيث يقوم المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً مستحدثاً في النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم، زاعماً كونها مقدمات حجز السيارات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.