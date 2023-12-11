رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع انتقال الطلاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

واصل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، متابعته لليوم الثاني، لمشاركة منسوبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية.

وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه طلاب الجامعة في العملية الانتخابية بمختلف المقار الانتخابية، لليوم الثاني على التوالي.

رئيس الجامعة يزور لجان المغتربين

وتابع الدكتور أحمد عكاوي، انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية، وفقا للجدول الزمني المعد لذلك، والتنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

وزار «عكاوي» لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات، بحضور الدكتور محمد سعيد، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس وأبنائه من منسوبي جامعة جنوب الوادي، على تحقيق الهدف الخاص باليوم الأول من الانتخابات، مشيرا إلى سعادته بهذه المشاركة المتميزة.