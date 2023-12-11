تفاصيل شخصية هدى المفتي في «حق عرب» بموسم رمضان 2024

تستعد الفنانة هدى المفتي لخوض السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «حق عرب»، التي تمثل خلاله البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي.

شخصية هدى المفتي بمسلسل حق عرب

وكشف المخرج إسماعيل فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هدى تجسد شخصية تدعى «حنان»، وتنتمي لمنطقة شعبية وتجمعها قصة حب كبيرة مع الفنان أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل، لافتًا إلي أنها من المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في الأيام المقبلة.

تفاصيل أغنية حق عرب

ويعد مسلسل «حق عرب» توليفة مختلفة من الأكشن والرومانسية والأحداث الاجتماعية، وانطلق تصويره منذ أيام داخل أحد اللوكيشن بمنطقة الهرم، وهو من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، هدى المفتي، رياض الخولي، كارولين عزمي، وآخرين من تأليف محمود حمدان، ويتول اخراجه اسماعيل فاروق.

وكان آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مشاركتها في فيلم «شماريخ»، والذي يعرض في موسم أفلام رأس السنة، وهو من بطولة أمينة خليل، آسر ياسين، محمد ثروت، خالد الصاوي، والراحل مصطفي درويش والذي شهد آخر أعماله الفنية قبل وفاته، وينتمي لنوعية الأعمال الأكشن وهو من تأليف واخراج عمرو سلامة.