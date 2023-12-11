نائب رئيس «الحرية»: الإقبال الكبير على الانتخابات يليق بشكل مصر وشعبها

أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالدور الكبير لرجال القضاء والأمن الذين يعملون على تسهيل العملية الانتخابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال «مهني» على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أن ما يحدث من جهد منظم، استحقاق يليق بشكل مصر وشعبها، مضيفًا أن المشاركة في محافظة الإسكندرية كانت واسعة، ومثلت كل مختلف فئات الشعب والأعمار، وذلك في أول يومين، مضيفًا أنه تابع العملية الانتخابية، وشعر بسعادة وفرحة من شكل وتنظيم الناخبين أمام اللجان.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، بالوعي الكبير لدى الشعب المصري، والثقافة الكبيرة التي انعكست على حجم المشاركة، مضيفًا أن جميع الناخبين رفعوا شعار استكمال مسيرة العمل والإنجاز.

وطالب الأمين العام للحزب، جميع من لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، أن بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، والمشاركة في صنع القرار، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن.