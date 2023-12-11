«بنداري»: نتابع انتظام أعمال التصويت بعد انتهاء فترة راحة القضاة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة متابعة التصويت تابعت أعمال الغلق والفتح بعد الساعة المخصصة لراحة القضاة.

متابعة سير العملية الانتخابية

وأجرى «بنداري» العديد من الاتصالات، عبر تقنية البث المباشر، برؤساء اللجان العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال المستشار محمد سيرام، رئيس لجنة قسم الجناين السويس، ويتبعها 10 لجان فرعية، منها لجنة للوافدين، بمجموع 103 آلاف ناخب، إن هناك كثافة في حضور الناخبين.

إقبال غير مسبوق على المشاركة في الانتخابات

فيما قال المستشار محمد صبحي، رئيس لجنة أبو قرقاص بالمنيا، وبها 64 لجنة فرعية، لدينا إقبال غير مسبوق في الانتخابات، ولا توجد أي معوقات.