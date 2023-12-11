عودة التصويت في لجان انتخابات الرئاسة بعد توقفها لمدة ساعة للراحة

عادت عملية تصويت المصريين في اللجان الانتخابية، في انتخابات الرئاسة، للعمل بعد توقفها ساعة لراحة القضاة، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ بدأت الراحة في تمام الساعة الثالثة مساء، وانتهت في تمام الساعة الرابعة، ليتوالى بعدها استقبال الناخبين حتى تمام الساعة التاسعة مساء، وتُغلق أبوابها على أن يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا غدا، في اليوم الثالث والأخير.

عملية التصويت

وشهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت، إقبالاً كبيراً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات، على توفير جميع التيسيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، بالتزامن مع إنطلاق التصويت، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية مُنعقدة على مدار الساعة لمتابعة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى غداً الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا.

يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وتسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألف متابع.