ائتلاف نزاهة الدولي خلال متابعته الانتخابات بالغربية: شعب حريص على حقوقه

تابع وفد من ائتلاف نزاهة الدولي، أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 في عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة الغربية، وذلك للوقوف على سير العملية الانتخابية داخل اللجان وعملية التصويت.

إقبال كبير على اللجان الانتخابية

وأكدت ريبيكا ماريا، ألمانية الجنسية وعضو الوفد، أن الوفد تفقد سير عملية التصويت في عدد من لجان الانتخابات، ورصد حشدا كبيرا من قبل الناخبين بمختلف الأعمار وخاصة كبار السن، هو ما يؤكد وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الانتخابية، والقضاء والمشرفين على الانتخابات يساعدون الناخبين من كبار السن.

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوفد من ألمانيا وفنزويلا، والوفد تفقد نحو 25 مقرا ولجنة انتخابية، وعبّر عن سعادته بتواجده بمصر ومتابعة الانتخابات الرئاسية، وما شهده من إقبال كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية.

الكتلة التصويتية في الغربية

يذكر أن محافظة الغربية، بها 16 لجنة للمغتربين، و14 لجنة انتخابية عامة، ويبلغ عدد الكتلة التصويتية 3.5 مليون ناخب وناخبة، بينما عدد السكان يبلغ 5.3 نسمة، ووفرت الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية كافة التسهيلات اللازمة من أجل توفير كافة سببل الراحة للناخبين أثناء دخول وخروجهم من اللجان.