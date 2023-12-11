نائب رئيس «العاصمة الإدارية»: إقبال كبير من السيدات على المشاركة في الانتخابات

أدلت المهندسة منى عبد السلام، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر اللجنة الفرعية رقم 18 ومقرها جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هناك حضور كبير من السيدات العاملات بالجهاز، ومن المهندسين والفنيين، والموظفين، في صورة مٌبهرة تضيف إلى رصيد المرأة المصرية في سجلات التشريف.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت المهندسة منى عبد السلام، أن المشاركة في العملية الانتخابية وحدها لا تكفي، لكن كل مصري غيور على بلده ويحب وطنه ويعشق تراب مصر، عليه أن يشارك من خلال حشد وتحفيز زملائه على المشاركة الفعالة، والمشاركة لا تكون إلا باصطحاب زملاء العمل، والأهل والأصدقاء والأحباب، للتصويت بشكل جماعي لتأكد للعالم أجمع أن مصر أم الدنيا كلها.

جهاز العاصمة الإدارية الجديدة

كان المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة شدد خلال تفقده لجان «العاصمة» ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني اللازم للعاملين بالعملية الانتخابية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة تواجدهم في الانتخابات الرئاسية وخلال التصويت، مؤكدا أن تقديم الخدمات للمواطنين أثناء الانتخابات واجب وطني لا يقل أهمية عن التصويت في الانتخابات.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن اللجان الانتخابية، للمواطنين عن طريق موقعها الرسمي، بإدخال الرقم القومي للناخب، كما أتاحت الهيئة استعلام الوافدين من عن لجانهم حيث يختار الوافد المحافظة التابع لها فتظهر مجموعة من اللجان المتاحة للإدلاء من خلالها.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 15 ألف قاضٍ للإشراف على اللجان الفرعية والعامة.