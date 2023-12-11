نائب رئيس جامعة بنها يتابع تصويت طلاب المدن الجامعية بالانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها في الخروج مع الطلاب المغتربين في المدن الجامعية بمشتهر وطوخ ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الانتخابي والتصويت بلجانهم، بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ومشرفي المدن الجامعية بمشتهر وطوخ.

الجامعة وفرت أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين

وأكد الدكتور تامر سمير، أن الجامعة وفرت أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية، التي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة لجان انتخابية لهم بالقليوبية.

وأعرب «سمير»، عن فخزه واعتزازه بطلاب جامعة بنها الذين يُبرهنون دائماً إنهم قادرون على تحمل المسؤولية، حيث حرصوا على المشاركة والتصويت بأعداد غفيرة وغير مسبوقة، مؤكداً أن الشباب هم عصب هذه الأمة وبناة مستقبلها ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وهم جزء لا يتجزأ من دورهم في بناء مستقبل الوطن، مشيرا إلى أن شباب الجامعة لديهم الوعي الكامل بأهمية هذه المشاركة، ليقدموا نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المواطنة والانتماء.

وأوضح حرص الجامعة على توفير كل التسهيلات لهم، فهم شباب نعول عليهم الكثير في بناء المستقبل الذي يصنعونه الآن بحضورهم القوي أمام اللجان لاختيار رئيس جمهوريتهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث كان أغلب الطلاب الذين حضروا لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي تجربة جديدة عليهم، مما أضفى عليهم شعور السعادة.