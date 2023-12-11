استمرار توافد الناخبين بمدرسة الشهيد محمد جمال بالمنيل قبل ساعات من غلق اللجان

ما زال الناخبون يتوافدون على اللجان الانتخابية داخل مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بمنطقة المنيل في مشاهد وأجواء احتفالية، والأغاني الوطنية قبل ساعات قليلة من غلق لجان الاقتراع في الساعة التاسعة مساء في ثاني أيام العملية الانتخابية، معبرين عن فرحة وحب، للتعبير عن رأيهم بحرية.

الإقبال على الانتخابات

رغم درجات الحرارة المنخفضة في هذه الفترة إلا أن اللجان الانتخابية بمنطقة المنيل تشهد إقبالا كثيفا من مختلف الفئات العمرية سواء الشباب أو النساء وكذلك كبار السن الذين اصطفوا منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت.

احتفل الكثيرون بالأعلام المصرية التي كانت ترفرف في كل مكان في مدرسة الشهيد طيار محمد جمال، حيث حرصت الكثير من العائلات على اصطحاب أطفالها معها للمشاركة في العملية الانتخابية وحثهم على واجبهم الوطني وأهمية الانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية

وانطلقت عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 أمس السبت وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، حيث تضم القائمة الانتخابية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وكذلك المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.