محافظ القاهرة: استمرار التصويت في كل اللجان الانتخابية دون أي معوقات

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار التصويت في كل لجان العاصمة دون معوقات مع توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم مع وجود تنسيق كامل مع الجهات المختصة للتيسير على الناخبين.

عدد الناخبين

وأشار محافظ القاهرة خلال جولة على عدد من اللجان إلى أن عدد الناخبين بالعاصمة يبلغ 8236761 ناخب مقسمين على 45 لجنة عامة، تشمل 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزًا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

وأوضح محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة دورها قاصر على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

استمرار التواجد الميداني في محيط اللجان لتوفير التسهيلات اللازمة

ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء باستمرار التواجد الميداني في محيط اللجان لتوفير التسهيلات اللازمة للمواطنين وإزالة أي عقبات، لخروج هذا العرس الديموقراطي بصورة حضارية تليق باسم مصر وإزالة أي إشغالات ورفع كفاءة الشوارع ومحيط اللجان بشكل مستمر.

وأشاد محافظ القاهرة بإقبال المواطنين على اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستور أمام اللجان أظهر الوجه المشرف للدولة.