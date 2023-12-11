عبد السند يمامة يجرى جولات تفقدية لمقار اللجان الانتخابية بعابدين والزمالك

أجرى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، عدة جولات ميدانية، قبل غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين، خلال اليوم الثاني من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة 2024، إذ تفقد مدرستي القومية الصناعية بالزمالك وعابدين.

وأكد عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، أن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت، متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية، من خلال مندوبي الحملة بكل المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.

وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التي ترصد سير الانتخابات بمختلف المحافظات.

وحث الدكتور عبدالسند يمامة المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستوري مكفول لكل المصريين، فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في المشهد الديمقراطي للانتخابات، واختيار من يصلح ليكون رئيس الجمهورية.

عبدالسند يمامة: إذا فزت سأنفذ برنامجي الانتخابي

وقال عبدالسند يمامة، إنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية سوف ينفذ برنامجه، مشددا على أهمية المشاركة، وأن يقوم كل مواطن بأداء واجبه تجاه بلده، في تلك الأوقات الهامة، وفي ظل التحديات التي تواجهنا.

ويقوم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بجولة لتفقد المقار الانتخابية بدائرة قسم قصر النيل وباقي اللجان.