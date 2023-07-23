الكثير من الأشخاص تساءلوا حول العقوبة التي تنتظر قائدي السيارات الذين يلجأون للحيل الخبيثة وهي طمس اللوحات المعدنية للسيارة ليتمكنوا من الهرب من المخالفات المرورية التي يرتكبونها، ويتم رصدها من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي ويتم ضبطهم من خلال الأجهزة الأمنية، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور.

عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور

أما بالنسبة لعقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور يقول اللواء أحمد هشام مساعد، وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، إن قانون المرور عدل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 شدد على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها كما تناول القانون الجديد للمرور الضوابط والعقوبات التي من خلالها يمكن التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الأمن العام، ومنها طمس اللوحات المعدنية.

وأوضح الخبير المروري أن هناك عقوبة رادعة تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

ولفت «هشام» إلى أن نفس العقوبة السابقة تقع على من يقوم عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة في قانون المرور ، أما من قام بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.