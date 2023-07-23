قانون المرور يحدد 6 حالات تستوجب إلغاء رخص السير.. اعرفها

حدد قانون المرور الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة السير كعقوبة لمخالفات منصوص عليها في القانون.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة السير الخاصة بالسيارة.

حالات إلغاء رخصة السير بقانون المرور

الحالة الأولى: إذا تم ضبط السيارة بدون لوحات معدنية أو لوحة غير منصرفة من الإدارة العامة للمرور.

الحالة الثانية: يتم إلغاء رخصة السيارة إذا كانت اللوحات المستعملة صادرة من الإدارة العامة للمرور لمركبة أخرى، أو تم تبديلها بـ لوحات أخرى، وحينها يلغي الترخيص من تاريخ الضبط.

الحالة الثالثة: لا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

الحالة الرابعة: إذا تم تحرك المركبة قبل الإخطار عن التغييرات التي طرأت عليها وفقا للمادة 17 من القانون، وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

الحالة الخامسة: إذا لم يتم الإخطار بنقل الملكية وإستيفاء كل إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية، وذلك وفقًا للمادة رقم 19 من القانون.

الحالة السادسة: إذا لم يتم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون، في الموعد المبين فيها، أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الموعد المبين في المادة رقم 21 من القانون.