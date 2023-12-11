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انتخابات المصريين بالداخل

«بنداري»: نقلنا مقر لجنة انتخابية تسهيلا على كبار السن

كتب:

محمد عيسى
06:28 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مؤتمر الوطنية للانتخابات

مؤتمر الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت شكوى من اللجنة 20 في محافظة الدقهلية، وجرى تغيير مقر اللجنة من الطابق العلوي للأرضي تسهيلا على كبار السن.

حل أزمة الكهرباء 

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل؛ لمتابعة آخر مستجدات العملية الانتخابية في يومها الثاني، إلى أن هناك مشكلة أخرى كانت في مرسى علم وهي سقوط أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الكهرباء، وجرى التنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بمولدات لاستئناف العملية الانتخابية.

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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