رئيس لجنة المتابعة في قنا: العملية الانتخابية منتظمة.. ولم نتلق أي شكاوى

قال المستشار إسماعيل الزناتي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا، إنه يوجد 10 لجان عامة يتبعها 341 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية منتظمة تمامًا منذ صباح أمس، وأن لجنة المتابعة لم تتلق أي شكاوى.

وأضاف أن هناك تكدس من الناخبين على اللجان وذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز».