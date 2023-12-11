شيري عادل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
كتب:
بسمة شطا
07:04 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
شيري عادل
حرصت الفنانة شيري عادل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كانت قد انطلقت يوم أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر وتمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية حتي يوم غد الثلاثاء.
شيري عادل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
كشفت الفنانة شيري عادل عن الأمر من خلال منشور شاركته عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» تضمن صورة لها وهى تدلو بصوتها في اللجنة الانتخابية.
يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم.