حرصت الفنانة شيري عادل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كانت قد انطلقت يوم أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر وتمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية حتي يوم غد الثلاثاء.

شيري عادل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كشفت الفنانة شيري عادل عن الأمر من خلال منشور شاركته عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» تضمن صورة لها وهى تدلو بصوتها في اللجنة الانتخابية.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم.