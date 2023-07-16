شيري عادل: فيلم أصل الحكاية يناقش قضية مهمة من وجهات نظر مختلفة

أبدت الفنانة شيري عادل، حماسها الشديد للمُشاركة في فيلم «أصل الحكاية»، لوجود المخرج محمد أمين، «كانت لدي رغبة منذ سنواتٍ طويلة بالعمل معه، فهو مخرج خاص، وصاحب وجهة نظر خاصة جدًا، ويُقدم الفيلم بطريقة مُختلفة، لذلك أعتبر تعاوني معه بمثابة حلم وتحقق».

وشددت شيري عادل، على أهمية القضية التي يتناولها «أصل الحكاية»، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الفيلم يُناقش قضية مهمة من وجهات نظر كثيرة ومختلفة، من خلال عائلة كاملة وكل فرد منهم ينظر للحياة من وجهة نظر مختلفة عن الآخر»، مُشيدة باللغة المكتوب بها العمل «الفيلم مكتوب حلو بشكلٍ مميز جدًا، ومحمد أمين يُقدمه بشكلٍ كوميدي، لذا لدي شعور بأنّ الجمهور سيتفاعل مع الفكرة بطريقة جيدة».

ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي تُجسدها داخل فيلم أصل الحكاية، إذ اكتفت بقولها: «أنا بعمل شخصية فتاة تُدعى ملك، لديها أفكار مُعينة، تزعم أنها سليمة، لكن لا أستطع الحديث عنها حاليًا، كونها مُرتبطة بالقضية التي يتناولها الفيلم».

شيري عادل: سعيدة بالتعاون مع المخرج محمد أمين

وأعربت شيري عادل، عن سعادتها البالغة لتعاونها مع المخرج محمد أمين: «الشغل معه ممتع وحلو جدًا، ويُجسد مقولة السهل الممتنع، كما أنه يُوجهني في كل شيء داخل البلاتوه، وذلك مُريح بالنسبة لي، ويجعلني على قدر كبير من الاستمتاع، خصوصًا وأنّ التجربة جديدة عليّا تمامًا».

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.