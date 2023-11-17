شيري عادل تروج لمسلسلها الجديد «الوصفة السحرية».. صورة

حرصت الفنانة شيري عادل، على الترويج لمسلسلها الجديد «الوصفة السحرية» وكشفت عن صورة من كواليسه، في منشور عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت الفنانة شيري عادل، صورة لها مع مخرج المسلسل خيري سالم، معلقة: «الوصفة السحرية مع المخرج المتميز خيري سالم».

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

يذكر أن مسلسل «الوصفة السحرية» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم شيري عادل وهيدي كرم وعمر الشناوي وإسلام جمال وكارولين عزمي ولقاء سويدان ومحمد أبوداود، من إخراج خيري سالم.

مسلسل «الوصفة السحرية» 45 حلقة

وينتمي مسلسل «الوصفة السحرية» لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.