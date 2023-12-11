«مسك» طفلة تشارك والدتها التصويت في انتخابات الرئاسة بالقليوبية

لا يخلو العرس الانتخابي من المشاهد الجميلة التي تُعبر عن فرحة المصريين بالانتخابات، حيث رصد مراسل «الوطن»، مشهدا يتمثل في حضور الطفلة «مسك»، داخل مقر لجنة الثانوية بنات بمدينة بنها محافظة القليوبية.

وأكدت والدة الطفلة مسك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها أصرت على اصطحابها معها للجنة لتشاهد كل ما يحدث قائلا: «بنرسم وبنقرر مستقبل ولادنا».

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، حيث تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالى 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة لليوم الثاني من الانتخابات، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديرية أمن القليوبية والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع «الهجان»، من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان لليوم الثاني وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات، مشيرا إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.