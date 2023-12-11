الحرية المصري: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني تاريخية

استكمل حزب الحرية المصري، لليوم الثاني على التوالي، متابعة سير العملية الانتخابية بجميع المحافظات، والإقبال الكثيف على اللجان من مختلف الفئات العمرية وذهاب الأسر في أجواء احتفالية وتحويل العملية الانتخابية إلى عرس ديمقراطي.

وأكد أمناء المحافظات أن هناك حشدا كبيرا داخل المحافظات، وأن الشعب المصري كعادته يلبي نداء وطنه، ويقف من أجل الإدلاء بصوته وحقه وصناعة مستقبله ومستقبل أبنائه.

الانتخابات الرئاسية 2024

واستكملت قيادات الحزب جولاتها في القاهرة والمحافظات من أجل متابعة سير العملية وتذليل العقبات أمام المواطنين، وفي عدد من المحافظات تم توفير سيارات لنقل الناخبين الكبار في السن وغير القادرين وعودتهم إلى منازلهم مرة أخرى.

واستمرت حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والاستمتاع بحقهم الدستوري في بناء المستقبل وحماية الوطن واختيار رئيس لمصر.