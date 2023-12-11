إقبال الناخبين على لجان التصويت في طرة

تفقدت المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، اللجان والمقار الانتخابية بنطاق الحي للاطمئنان على الحالة العامة للمشهد وانتظام العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللازم والتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار متابعة العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالى بأحياء القاهرة ومنها حي طره بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة تفقد اللجان الانتخابية والاطمئنان على الحالة العامة وانتظام العملية الانتخابية .

سير الانتخابات

أكدت رئيس حى طره بالقاهرة على جولاتها المستمرة مع المتابعه الميدانيه ومشرف المربعات ومتابعة سير العملية الانتخابية وتوافر كافة سبل الدعم وعدم وجود أية معوقات.

مسيرة التنمية

وأشارت إلى أن اللجان في يومها الثاني شهدت إقبالا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائماً في كافة الاستحقاقات الدستورية.